GDF Rimini: il comandante regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza visita il comando provinciale di Rimini

Nella giornata di ieri il Comandante Regionale della Guardia di Finanza dell’Emilia Romagna, Generale di Divisione Paolo Kalenda, ha fatto visita ai Reparti operanti nel territorio della provincia di Rimini. Prima di giungere in caserma, il Generale, accompagnato dal Comandante Provinciale, si è recato a far visita al Prefetto per un saluto, cogliendo l’occasione per esaltare la fattiva collaborazione da parte dei Reparti della Guardia di Finanza, con gli organismi di pubblica sicurezza, ai fini del controllo e della sicurezza nel territorio provinciale, sempre nell’esercizio delle proprie peculiarità di polizia economico-finanziaria. Nel corso della mattinata, presso la caserma sede del Comando Provinciale, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo, il Generale Kalenda ha incontrato i militari dei Reparti alla sede, che ha ringraziato per l’impegno assicurato al servizio delle Istituzioni e dei cittadini riminesi, nonché alcuni soci della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, di cui ha elogiato l’attaccamento all’Istituzione e l’importante opera di divulgazione dei valori e delle tradizioni del Corpo che quotidianamente assicurano. Successivamente, nel corso di un briefing operativo, il Comandante Provinciale di Rimini ha illustrato i diversi aspetti caratterizzanti la realtà socio-economica della provincia, l’assetto e le linee d’azione dei Reparti dipendenti, nonché le operazioni di maggior rilevanza in corso di esecuzione. Il Comandante Regionale, accompagnato dal Comandante Provinciale, ha poi incontrato il Procuratore Capo della Repubblica di Rimini, Dott.ssa Elisabetta Melotti per poi incontrare i militari in servizio presso la Tenenza di Cattolica, ai quali ha rivolto parole di compiacimento per la dedizione profusa nell’attività di servizio. Nell’occasione, l’Ufficiale Generale ha spronato i Finanzieri a proseguire nell’importante e meritoria attività svolta a tutela della legalità, esprimendo parole di sincero apprezzamento per l’impegno nello svolgimento del servizio e per la professionalità dimostrata ogni giorno. Il Comandante Provinciale, al termine della visita, ha ringraziato il Comandante Regionale, a nome di tutte le Fiamme Gialle riminesi, per la concreta vicinanza riservata ai Reparti che operano nella provincia assicurando sempre maggiore impegno per garantire il fondamentale presidio di sicurezza economico finanziaria in tutto il territorio della costiera romagnola. Il Comandante Regionale ha lasciato un segno tangibile della sua visita - a suggello e ricordo della giornata – con il messaggio lasciato nel libro d’Onore del Comando Provinciale appena istituito proprio per custodire le testimonianze di ospiti che con la loro presenza hanno omaggiato questo Comando.

