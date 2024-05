Gdf Rimini: il presidente nazionale An.f.i. - Gen. c.a. Pietro Ciani in visita al comando provinciale della Guardia di finanza ed alla sezione A.n.f.i. di rimini

Nei giorni scorsi, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, Col. Alessandro Coscarelli, unitamente al Presidente della Sezione A.N.F.I. di Rimini - Lgt. Remo D’Alonzo – al Vice Presidente della Sezione A.N.F.I. di Riccione – Cap. Adolfo Tauro nonché al Consigliere A.N.F.I. per l’Emilia Romagna - Mm.a.cs. Ronchini Luciano - hanno accolto il Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia - Gen. C.A. Pietro Ciani (cong.) - M.A.V.M. - in visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Sezione A.N.F.I. ed al Nucleo di Volontariato e Protezione Civile A.N.F.I. di Rimini. Nel dare il benvenuto all’alto Ufficiale in quiescenza, il Comandante Provinciale ha partecipato all’ospite i saluti del Comandante Regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza, Gen. D. Ivano Maccani. Dopo i saluti di rito, l’incontro è proseguito con la visita dei locali a disposizione della Sezione A.N.F.I. e con il saluto alla Fiamma Gialla più longeva d’Italia, Ten. ad honorem Dario Giovagnoli – Classe 1920. A seguire, l’illustrazione sul ruolo sociale svolto dall’Associazione nel contesto del territorio e le iniziative assunte nel corso del tempo. Al termine della visita, il Gen. C.A. Pietro Ciani (cong.) - M.A.V.M. - ha ringraziato per la calorosa accoglienza ricevuta. L’incontro si è concluso con un pranzo conviviale a suggello della giornata trascorsa.

cs GdF Rimini

