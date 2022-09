Gdf Rimini: il saluto al Ten. Angelo De Francesco che viene posto in congedo

Ieri, presso la caserma di Rimini in via Augusto Grassi, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, il Comandante Provinciale, Col. Alessandro Coscarelli, ha ricevuto il Tenente Angelo De Francesco, in occasione del congedo di quest’ultimo, per testimoniare il legame indissolubile che unisce gli appartenenti alla Guardia di Finanza, sia in servizio che in congedo. L’Ufficiale, originario di Matera, si è arruolato nel Corpo nel 1985. Nel corso della carriera ha ricoperto delicati ruoli operativi e di comando a Rimini e Cesenatico, maturando una notevole e diversificata esperienza investigativa. Nel corso dell'incontro, l’alto Ufficiale, unitamente al Comandante del Gruppo, Col. Vito Caradonna, ha manifestato parole di stima per l'impegno e la dedizione profusa negli anni di servizio prestati nel Corpo. Al Tenente De Francesco ed alla sua famiglia, il Comandante Provinciale e tutte le Fiamme Gialle Riminesi formulano i migliori auspici per la nuova “avventura” che andrà ad intraprendere, certi di poter contare in qualsiasi momento su di un collega esperto e altruista che, anche in pensione, non mancherà mai di far sentire la propria vicinanza.

Cs Guardia di finanza Rimini