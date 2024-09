GdF Rimini: il Tenente Colonnello Luca Rando e’ il nuovo Comandante del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria

Nella mattina di ieri, presso la caserma della Guardia di Finanza, in via Augusto Grassi, alla presenza del Comandante Provinciale di Rimini, Colonnello t.ST Alessandro Coscarelli, si è tenuto il passaggio di consegne tra il Capitano Simone Palazzini – che per circa 10 mesi ha comandato il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Rimini al posto del compianto Tenente Colonnello Roberto Russo scomparso prematuramente a seguito di un malore in mare il 25 novembre dello scorso anno – e il Tenente Colonnello Rando, 50 anni, di origini lombarde, proveniente dal Gruppo Malpensa che ha retto per 4 anni. In precedenza l’Ufficiale Superiore, laureato in Giurisprudenza, in Scienze Politiche ed in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria, ha prestato servizio in varie e prestigiose sedi, tra cui il Comando Provinciale di Milano, a Rho e presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Palermo. Il Comandante Provinciale, anche a nome di tutte le Fiamme Gialle riminesi, ha dato il benvenuto al nuovo arrivato, augurandogli buon lavoro nell’importante incarico oggi assunto esprimendo, nel contempo, parole di vivo apprezzamento e ringraziamento al Cap. Palazzini, che lascia Rimini con destinazione Como dove proseguirà la carriera presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, per l’ottimo lavoro svolto.

cs Guardia di Finanza

