GDF Rimini: intitolazione della sala briefing e conferenze della caserma sede del comando provinciale alla memoria del ten.col. Roberto Russo.

Si è svolta nella giornata di ieri, 29 maggio, presso la sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, la cerimonia di intitolazione della “Sala Briefing e Conferenze” alla memoria del Ten.Col. Roberto Russo, già Comandante del Nucleo di Polizia di Polizia Economico-Finanziaria di Rimini, tragicamente scomparso lo scorso 25 novembre, a soli 40 anni, per un malore in mare. Alla cerimonia erano presenti i familiari del compianto Ufficiale, il Comandante Regionale Emilia Romagna, Generale di Divisione Ivano Maccani, il Prefetto e il Sindaco della Città di Rimini oltre alle altre Autorità cittadine civili e militari ed ai collaboratori di ogni ordine e grado che hanno condiviso con l’Ufficiale Superiore momenti professionali e personali certamente indimenticabili. L’alto Ufficiale, originario di Acireale, giunto a Rimini nel 2020 alla guida del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, si è distinto, nel corso della sua carriera, per numerose e brillanti operazioni: il suo nome resterà per sempre indissolubilmente legato ad una delle indagini più importanti condotte in Italia, rinominata “Free Credit”. La prematura morte del Ten.Col. Russo ha lasciato un grande vuoto nei cuori delle Fiamme Gialle riminesi e di tutti gli ambienti della polizia giudiziaria di cui l’Ufficiale è stato un brillante esponente. A Russo – “quel ragazzo dalla faccia pulita, con quella sua cortesia che custodiva una sottile timidezza”, così lo ha definito il P.M. Dott. Gengarelli, ora in pensione, che aveva lavorato con lui nell’operazione “Free Credit” – il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, Col. Coscarelli, ha voluto intitolare la Sala Briefing del Comando Provinciale, certo che la dedizione al lavoro e la bontà d’animo dell’Ufficiale prematuramente scomparso saranno da esempio per le Fiamme Gialle riminesi.

