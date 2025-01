GdF Rimini: L'Accademia sceglie Rimini per il tirocinio pratico di servizio

Anche quest’anno Rimini è stata scelta per lo svolgimento di un breve ed intenso periodo di tirocinio pratico di servizio per gli Ufficiali dell’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo. Al Comando Provinciale sono stati temporaneamente assegnati due Sottotenenti frequentatori del 121° corso R.N.C.O. “Zanzur IV”, 2°anno di Applicazione, che, nel corso dell’attività di tirocinio, saranno impegnati nel variegato territorio di questa provincia, connotato da un importante ambito costiero a livello economico per le attività ricettive presenti e da un entroterra a vocazione turistica di natura slow, avendo così l’opportunità di approfondire “sul campo”, in maniera concreta, tematiche rientranti nei principali comparti d’impiego della Guardia di Finanza, dalla tutela dell’economia, alla spesa pubblica ed al contrasto della criminalità economico- finanziaria. I giovani Ufficiali sono stati ricevuti dal Comandante Provinciale - Col. t.ST Alessandro Coscarelli – il quale ha augurato loro una proficua e formativa esperienza.

cs GdF Rimini