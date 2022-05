GDF Rimini: la Guardia di Finanza incontra l’Agenzia delle entrate

Nei giorni scorsi il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, Col. Alessandro Coscarelli e il Direttore della locale Agenzia delle Entrate, Dott.ssa Domenica Geminiani, hanno organizzato un incontro a cui hanno preso parte Finanzieri in forza ai Reparti dipendenti e funzionari dell’Agenzia. L’occasione è stato un proficuo confronto sulle potenzialità e l’uso delle banche dati in uso all’Amministrazione Finanziaria, condizione essenziale per individuare i target nell’ambito dei rispettivi piani annuali d’intervento ed orientare le attività ispettive amministrative e le indagini di natura penale nei confronti dei soggetti connotati da un elevato profilo di pericolosità fiscale e per ridurre la portate dei gravi fenomeni di illegalità economico-finanziaria. L’incontro testimonia il carattere di complementarietà che da sempre permea, a garanzia dell’univocità interpretativa e dell’efficienza operativa, l’attività della Guardia di Finanza e dell’Amministrazione Finanziaria civile a contrasto dell’evasione fiscale e della criminalità economico-finanziaria.

