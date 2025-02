GDF Rimini: le fiamme gialle contro la corruzione. Organizzato un incontro formativo

Nella giornata di ieri, 4 febbraio, la Dott.ssa Giulia Bradanini - Sost. Proc. della Repubblica presso il Tribunale di Rimini - ricevuta dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, Col. t.ST Alessandro Coscarelli, ha tenuto presso la sala briefing “Ten. Col. Roberto Russo” della caserma, un incontro con i finanzieri in servizio sul tema “Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”. L’incontro ha avuto lo scopo di divulgare l’importanza della trasparenza e della prevenzione della corruzione. L’iniziativa si colloca nell’attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comando Generale della Guardia di Finanza. Il contenuto etico - che connota l’azione dei finanzieri - riveste un ruolo centrale, in quanto intimamente connesso al giuramento prestato di servire “con disciplina ed onore” il Paese. L’etica va intesa come impegno quotidiano al rispetto delle norme e alla correttezza verso i cittadini. Il predetto incontro, che si inserisce tra le iniziative volte e orientare l’agire dei militari, ha avuto ampia partecipazione e si è concluso con i ringraziamenti del Comandante Provinciale all’illustre relatrice.