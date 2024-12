Gdf Rimini: le piccole fiamme gialle riminesi attendono l’arrivo di Babbo Natale tra giochi, magia e laboratori ludico ricreativi

Lo spirito del Natale è arrivato presso la caserma di via Grassi, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, regalando un pomeriggio di festa ai bambini, accorsi numerosi al seguito dei loro genitori che prestano servizio nel Corpo. Le piccole Fiamme Gialle riminesi si sono da subito messe all’opera e con brillantini, stelline e nastri vari hanno dato libero sfogo alla loro fantasia decorando le palline di Natale con cui hanno addobbato l’abete della caserma. Il pomeriggio è proseguito all’insegna dello stupore grazie allo spettacolo del mago Claudio Gatti - presidente del Club Magico Marchigiano “Ezio Giulietti“ - che con i suoi giochi di abilità senza tempo ha lasciato grandi e piccini a bocca aperta. Non è mancato il momento della tombola che ha regalato, ai più fortunati, “golosi” premi. A seguire, una ricca merenda con pezzi salati, dolci ciambelle, gli immancabili panettone e pandoro oltre alla cioccolata calda e, all’esterno, per gli adulti, un profumatissimo vin brûlé, per sentirsi davvero “in montagna”. Il pomeriggio si è concluso con l’arrivo del vero protagonista di queste feste: Babbo Natale, per l’occasione interpretato da un militare del Corpo opportunamente travestito, che giunto a bordo di un automezzo del Corpo, ha regalato ad ogni bambino un biscotto “GdF” in versione natalizia, da poter appendere al proprio albero di Natale, realizzato artigianalmente per l’occasione. L’intento - di quanto organizzato - è stato quello di offrire un momento di gioia ai bambini, ma anche creare un momento di condivisione tra le famiglie dei militari che sono impiegati nel quotidiano lavoro del Comando Provinciale di Rimini. Al termine dell’evento il Comandante Provinciale, Col. Alessandro Coscarelli, ha voluto ringraziare tutti i bambini e le Fiamme Gialle riminesi che hanno partecipato alla riuscita manifestazione augurando un sereno e felice Natale.

