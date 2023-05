Gdf Rimini: riunione dei presidenti delle sezioni A.N.F.I. Regione Emilia Romagna

In data 29 aprile 2023, si è tenuta presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, la riunione dei Presidenti delle Sezioni A.N.F.I. dell’Emilia Romagna. All’evento, organizzato dal Consigliere Nazionale A.N.F.I. per l’Emilia Romagna - Mm.cs. Luciano Ronchini e dal Comandane Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini - Col.t.ST Alessandro Coscarelli - con la collaborazione del Presidente della Sezione di Rimini - Lgt. Remo D’Alonzo - hanno partecipato i Presidenti delle 16 Sezioni della Regione Emilia Romagna accompagnate dalle rispettive consorti. La riunione ha avuto inizio con un cordiale e caloroso saluto di benvenuto da parte del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, anche a nome del Comandante Regionale Emilia Romagna, Gen. D. Ivano Maccani, che ha formulato ai presenti gli auguri di buon lavoro, con i saluti del Consigliere Regionale e del Presidente di Rimini. Successivamente si è entrato nel vivo della discussione che ha avuto come tematica principale, le situazioni operative ed organizzative di ogni Sezione legate anche alla gestione di circa 1550 iscritti di cui 350 simpatizzanti. L’incontro è stato indirizzato anche sulla tematica dei rapporti istituzionali da intrattenere con i Comandi del Corpo, con il personale in servizio ed in congelo, con le altre Associazioni e le Istituzioni Locali. Durante la riunione, le Signore dei Presidenti, accompagnate dal Presidente Onorario dell’Associazione - Mm.cs. Laderchi Angelo e dall’appartenente al Nucleo di Volontariato e Protezione Civile ANFI Sig.ra Rizzo Susanna, con il supporto del Trenino del Turismo “Lilliput Rimini” appositamente prenotato, hanno effettuato una visita socio/culturale alla città di Rimini, soffermandosi nelle piazze, monumenti e strutture storiche più importanti e di alto livello nonché, sul lungo mare. Al termine, tutti i partecipanti hanno espresso il loro alto compiacimento per quanto ammirato nella città del turismo complimentandosi per la bellezza dei luoghi, l’ordine e la cortesia dei cittadini riminesi. La riunione si conclusa con un incontro conviviale presso un noto ristorante della zona.

