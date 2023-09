GdF Roan Rimini a presidio della sicurezza del mare

Anche nel mese di settembre prosegue senza sosta la vigilanza sul litorale emiliano romagnolo da parte del Reparto Operativo Aeronavale di Rimini, mediante le dipendenti unità navali ed aeree della Stazione Navale di Rimini, della Sezione Operativa Navale di Marina di Ravenna e della Sezione Aerea di Rimini, al fine di garantire un presidio h 24 di legalità nonché per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in mare, diffondendo al contempo un’ampia percezione di sicurezza nei cittadini e negli operatori del settore. Il perdurare delle ottime condizioni meteo marine che ha contraddistinto l’ultima parte della stagione estiva, ha consentito una notevole presenza di diportisti in attività ricreative e sportive, in relazione alla quale è stata mantenuta particolarmente elevata l’attenzione delle Fiamme Gialle del comparto aeronavale regionale, a tutela della sicurezza degli utenti del mare e per garantire il regolare svolgimento delle attività svolte in ambiente marino. Particolare impegno operativo è stato richiesto, altresì, nell’ambito delle attribuzioni affidate al Corpo quale unica forza di polizia di sicurezza del mare, al fine di assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione, fra l’altro, del Campionato Mondiale di Offshore svoltosi a Cervia dal 1° al 3 settembre nonché dell’”IRONMAN 2023”, dal 14 al 17 settembre a Cervia, unica data italiana del famoso circuito americano di triathlon di lunga distanza con tre competizioni internazionali. Anche con riferimento al recente “Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini” di Moto GP a Misano Adriatico, il reparto volo della Guardia di Finanza di Rimini ha provveduto a effettuare i controlli di rito e in tema di imposta sui voli dei passeggeri di aerotaxi. Non da ultimo va rilevata la partecipazione di due unità navali della Stazione Navale di Rimini impiegate in supporto all’omologo Reparto veneto, in servizio di ordine pubblico presso il Lido di Venezia in occasione dell’”80° Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia”. Numerosi i controlli di polizia in mare, oltre 32 fino alla data odierna, con l’identificazione di 40 persone e 12 sanzioni elevate in materia di nautica da diporto, locazione e noleggio di natanti nonché per gli aspetti fiscali connessi all’utilizzo di bandiere estere su imbarcazioni di proprietà di cittadini italiani. Il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini prosegue diuturnamente l’attività di polizia economico finanziaria e contrasto ai traffici illeciti via mare, prevenzione dei reati in materia ambientale tanto a terra quanto in ambiente marino nonché, in concorso, nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare ed in altre attività a salvaguardia della vita umana a supporto del dispositivo di Protezione Civile nazionale.

