Gdf Roan rimini: cambio al vertice del reparto operativo aeronavale di Rimini. Il tenente colonnello Pietro Spano’ cede il comando al colonnello Emiliano Rampini.

Nella giornata del 15 luglio, presso la caserma “Maresciallo Capo Antonio Farinatti”, sede della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Rimini, alla presenza del Comandante Regionale Emilia Romagna, Generale di Divisione Ivano MACCANI, dei Comandanti dei Reparti dipendenti, di una rappresentanza di militari e delle locali Sezioni dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, si è svolta la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante del Reparto Operativo Aeronavale tra il Tenente Colonnello Pietro SPANO’ ed il Colonnello pilota Emiliano RAMPINI. Nel suo discorso, il Tenente Colonnello SPANO’ ha espresso gratitudine ai militari del Reparto Operativo Aeronavale di ogni ordine e grado. Ha riconosciuto l’impegno e la dedizione in servizio e il raggiungimento di eccellenti risultati che hanno consolidato il ruolo della Guardia di Finanza quale unica forza di polizia in mare. L’allocuzione ha evidenziato inoltre, il ruolo del Corpo nel concorso alla tutela ambientale e al sistema di Protezione Civile nazionale, come dimostrato in occasione dei drammatici eventi alluvionali che hanno colpito lo scorso anno vaste aree della regione Emilia Romagna e della Toscana. Il Comandante subentrante, Colonnello Emiliano RAMPINI originario di Nettuno, proviene dalla Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia di Roma dove ha frequentato il 39° corso di Alta Formazione. Coniugato e con due figli, è specializzato pilota militare. Ha ricoperto ruoli di rilievo nei settori peculiari della Guardia di Finanza aeronavale, con eccellenti risultati in numerose attività nazionali ed internazionali, e di staff presso il Comando Generale del Corpo. Tra le principali esperienze di comando il Gruppo Esplorazione Aeromarittima di Pratica di Mare, unico reparto di volo della Guardia di Finanza dotato di aerei, e il Reparto Operativo Aeronavale di Livorno dove, negli ultimi tre anni, si è occupato di polizia economico-finanziaria e contrasto alle forme di illegalità connesse all'ambiente marittimo. Il Comandante Regionale, ringraziando il Ten. Col. SPANÒ per il lavoro svolto, ha rivolto al Colonnello RAMPINI gli auguri per il nuovo prestigioso incarico, sicuro che sotto la sua guida il comparto Aeronavale della Guardia di Finanza dell’Emilia-Romagna saprà perseguire nuovi e ambiti traguardi operativi. Ulteriore solennità è stata conferita con la consegna delle ricompense di ordine morale da parte del Comandante Regionale ai militari che si sono distinti in operazioni di contrasto al traffico di stupefacenti e di salvaguardia della vita umana in mare e sul territorio.

