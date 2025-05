GdiF Rimini: a scuola di legalità economico-finanziaria all’autodromo di Misano. I finanzieri incontrano oltre 100 studenti

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, in collaborazione con il Comune rappresentato dalla Vicesindaca Maria Elena Malpassi, ha organizzato nella giornata di ieri, presso il Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, una mattinata formativa con oltre 100 ragazzi della Scuola Secondaria di I grado “Giovanni XXIII” dell’Istituto Comprensivo Statale Misano Adriatico. Il meeting ha avuto inizio con una parte teorica, all’interno delle “Sale Rio” della Palazzina Paddock, in cui, dopo i saluti iniziali del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, Col. t.ST Alessandro Coscarelli, i Finanzieri hanno offerto una presentazione del ruolo e dei comparti di intervento del Corpo con l’ausilio digitale di immagini e filmati relativi alle principali attività di servizio svolte dalla Guardia di Finanza che hanno catturato l’attenzione dei giovani studenti. Nel corso dell’intervento si è voluto diffondere il concetto di educazione alla democrazia e alla legalità, con un particolare accento sull’aspetto economico-finanziario, al fine di rendere i giovani protagonisti capaci di esercitare i propri diritti-doveri di cittadinanza che si esplicano nel rispetto delle regole e nella partecipazione alla vita civile, sociale, politica ed economica. Nella seconda parte dell’incontro è stata illustrata l’attività di reclutamento nel Corpo e numerose sono state le curiosità dei ragazzi ai relatori circa la vita all’interno degli Istituti di formazione della Guardia di Finanza. L’evento è terminato con una rappresentazione pratica a cura di personale specializzato del Servizio Cinofili che ha simulato un intervento operativo finalizzato alla ricerca di banconote appositamente occultate dai militari e, nell’occasione, il cash dog Donny ha dato prova del suo “infallibile” fiuto. La mattina formativa è avvenuta nel corso dell’evento “Invictus Corse”, organizzato da una realtà di driving experience, nata nel cuore della Motor Valley, che da anni mette a disposizione il proprio know how per far vivere il Motorsport da protagonisti all’interno di eventi esclusivi nei principali circuiti italiani. I giovanissimi studenti hanno, quindi, avuto anche un’occasione unica: l’eccezionale possibilità di ammirare da vicino una Lamborghini Huracan ST Evo2 nonchè di interagire con un pilota professionista ed un meccanico a disposizione per spiegare e rispondere a tutte le domande sulle specifiche tecniche della racing car esposta: un’auto da corsa, simbolo del Made in Italy, creata da Lamborghini Squadra Corse e progettata per il campionato Super Trofeo con un motore V10 da 5.2 litri che eroga 620 CV e un'aerodinamica ottimizzata per il Motorsport. L’organizzazione di incontri con alunni e studenti rappresenta un metodo efficace per diffondere la consapevolezza che essere cittadini responsabili ed educati alla legalità significa anzitutto rispettare e praticare le leggi, esigenza fondamentale per poter vivere in una società basata sulla costruzione di un bene comune e sullo stimolo alla crescita dell'essere umano coscienzioso e onesto.