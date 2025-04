Geat prosegue la messa a dimora di 166 nuovi alberi a Riccione

Continua l’intervento di riforestazione urbana del Comune di Riccione con la messa a dimora di 166 nuovi alberi, un progetto del settore Ambiente dell’amministrazione comunale e affidato a Geat per la realizzazione. Le piantumazioni interessano parchi, giardini e viali urbani, contribuendo a migliorare la qualità del verde pubblico e a rendere Riccione più sostenibile. Gli interventi stanno coinvolgendo aree strategiche come il Parco dei Normanni, il Parco Ugo La Malfa, il Giardino Montanari, il Giardino Norma Cossetto, il Giardino Carlo Alberto Dalla Chiesa e il Giardino Madre Teresa di Calcutta, oltre a viali come D’Annunzio, Vespucci e Milano e un’area verde del quartiere San Lorenzo. Le specie selezionate – tra cui acero campestre, olmo resistente, liriodendro e pioppo bianco – sono state scelte per la loro adattabilità all’ambiente urbano e per i benefici ecologici che apportano. Geat si occuperà anche della manutenzione post-impianto, garantendo la cura necessaria per il corretto sviluppo degli alberi. L’intervento rientra in un piano più ampio che prevede ulteriori piantumazioni nei prossimi mesi, con l’obiettivo di rendere Riccione sempre più verde e accogliente.

c.s. Comune di Riccione