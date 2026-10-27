GECT, "Terre di accoglienza e libertà": San Marino e Rimini avviano una cooperazione strutturale senza precedenti Governance paritetica, fondi europei e piano operativo per un territorio che decide insieme

GECT, "Terre di accoglienza e libertà": San Marino e Rimini avviano una cooperazione strutturale senza precedenti.

Sono giornate intese a Palazzo Begni e in Dario Campana in vista della prima assemblea dell'Assemblea del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) 'Terre di accoglienza e libertà', tra la Repubblica di San Marino e la Provincia di Rimini, che segnerà il passaggio da un lungo percorso istitutivo a una fase pienamente operativa. Il GECT non è un protocollo d'intesa né un accordo di buon vicinato: è un organismo previsto dal diritto dell'Unione europea, dotato di personalità giuridica e struttura permanente, che consente a due enti di pianificare interventi congiunti e gestire direttamente fondi europei. La governance è paritetica: San Marino e Rimini siedono nell'Assemblea con pari dignità e decidono insieme la strategia del territorio. La sua costituzione è il risultato di un percorso durato circa due anni, che ha incluso il recepimento del Regolamento (CE) 1082/2006 nell'ordinamento sammarinese con la Legge n. 78 del 30 maggio 2025, l'approvazione di Convenzione e Statuto e la registrazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. 'Il GECT è una collaborazione istituzionalizzata tra la Repubblica di San Marino e la Provincia di Rimini', ha dichiarato Matteo Mazza, Direttore del Dipartimento Affari Esteri. 'Avremo un interlocutore che potrà interfacciarsi direttamente a livello europeo, per finanziamenti diretti e indiretti, su una moltitudine di possibilità.' Perché conta: un vantaggio competitivo per il territorio In Europa esistono attualmente circa novanta GECT, quattordici dei quali in Italia. Il GECT 'Terre di accoglienza e libertà' possiede però un elemento distintivo: unisce una provincia italiana e uno Stato estero di recente associato all'UE, una combinazione che conferisce un vantaggio rilevante nell'accesso ai bandi europei. 'Nell'attribuzione dei finanziamenti, il GECT parte in pole position. È forse il vantaggio più importante di questo strumento', ha affermato Pierpaolo Deluigi, Dirigente dell'Ufficio Europa della Provincia di Rimini. Le aree di cooperazione individuate — turismo e cultura, ambiente e sostenibilità, formazione e innovazione, servizi ai cittadini — sono volutamente ampie. Come ha sottolineato il Direttore Mazza: 'La volontà è stata quella di avere un GECT generalista. Saranno i protagonisti del GECT a dover scegliere e a fare la più opportuna sintesi. È una sfida nuova: bisognerà ragionare per territorio e non per province o per paesi.' I prossimi passi Durante l'incontro è stato presentato il percorso partecipativo SLOW – Strategies for Lands Of Welcome, che prevede la costruzione di una rete di attori territoriali attraverso almeno sei incontri di co-progettazione e un evento finale. Sul fronte della comunicazione, è stata delineata una strategia fondata sul posizionamento 'Due ordinamenti, un solo territorio', con l'obiettivo di dotare il GECT di nome, marchio e sito web riconoscibili. La roadmap 2026-2027 è ora chiara: la prima Assemblea ufficiale, in corso di convocazione, sarà chiamata a nominare Direttore, Presidente, Vicepresidente e revisore dei conti, seguita dalla definizione dei tavoli di lavoro, dall'approvazione dell'identità visiva e dal lancio del primo bando.



c.s. GECT Rimini - San Marino



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