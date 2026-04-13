Geko Gold: Nadia Ottaviani nominata Presidente Nazionale del Comparto “Metalli Preziosi”

Geko Gold annuncia con orgoglio la nomina della dott.ssa Nadia Ottaviani, Direttore Commerciale del gruppo, a Presidente Nazionale del Comparto “Metalli Preziosi” in seno a Cisambiente/Confindustria, dove assumerà anche il ruolo di Consigliere. La nomina, ufficializzata il 27 febbraio 2026, rappresenta un importante riconoscimento delle competenze, dell’esperienza e della visione strategica maturate da Ottaviani in un settore sempre più centrale nei processi di sviluppo sostenibile ed economia circolare. Il primo incontro operativo è previsto a Roma, presso la sede di Cisambiente Confindustria, e sarà dedicato alla definizione delle priorità e delle linee guida del comparto. Tra gli obiettivi principali, la costruzione di un percorso condiviso volto a valorizzare l’intera filiera del recupero dei metalli preziosi, un ambito industriale di grande rilevanza strategica ma ancora poco conosciuto. «Accolgo questa nomina con grande senso di responsabilità e spirito di collaborazione – ha dichiarato Nadia Ottaviani –. Si tratta di un incarico che intendo interpretare come un lavoro di squadra, insieme a tutti gli operatori del settore. Ringrazio la Direzione di Cisambiente, in particolare il Direttore Generale Dott.ssa Lucia Leonessi, per la fiducia accordata. Sono certa che, con il supporto del team Geko Gold, potremo contribuire concretamente alla crescita e al rafforzamento del comparto». All’interno di Geko Gold, la notizia è stata accolta con grande entusiasmo. L’azienda vede in questa nomina un riconoscimento non solo del percorso professionale di Ottaviani, ma anche dell’impegno costante del gruppo nello sviluppo di soluzioni innovative per il recupero e la valorizzazione dei metalli preziosi, in particolare da rifiuti elettronici, oggi sempre più strategici nel contesto industriale globale. In chiusura, il Presidente di Geko Gold Italia, Marco Quadrelli, ha espresso le proprie congratulazioni: «Siamo estremamente orgogliosi di questo traguardo. La nomina di Nadia Ottaviani rappresenta un riconoscimento meritato della sua professionalità e della sua dedizione. Siamo certi che saprà interpretare questo ruolo con competenza e visione, contribuendo in modo significativo allo sviluppo del settore. Da parte di tutto il gruppo, le più sincere congratulazioni e il pieno supporto in questo nuovo incarico». La nomina segna un passo importante per l’intero comparto dei metalli preziosi e apre nuove opportunità di crescita e collaborazione per le imprese italiane interessate a investire in un settore chiave per il futuro dell’economia circolare.

c.s. Geko Gold









