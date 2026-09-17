Gemellaggi scolastici tra la Repubblica di San Marino, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Croazia

Gemellaggi scolastici tra la Repubblica di San Marino, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Croazia.

La Scuola Media della Repubblica di San Marino comunica l'avvio di due accordi di gemellaggio con istituti scolastici della Repubblica di Polonia e della Repubblica di Croazia, nell'ambito delle politiche di internazionalizzazione dell'istruzione e di promozione dello scambio culturale. Le istituzioni coinvolte sono la Szkoła Podstawowa nr 406 di Varsavia, situata nel quartiere Białołęka e caratterizzata da una consolidata offerta formativa che comprende l'insegnamento della lingua italiana, e la Scuola Primaria "Ivana Rabljanina" di Rab (Arbe), collocata sull'isola legata alla tradizione sammarinese in quanto terra natia di Marino, Santo fondatore della Repubblica. I due percorsi di collaborazione si propongono di favorire la conoscenza reciproca, l'educazione interculturale e lo sviluppo della cittadinanza attiva, offrendo agli studenti esperienze formative di rilievo sovranazionale e creando al contempo significative occasioni di confronto professionale per il corpo docente. Con specifico riferimento al partenariato croato, l'iniziativa si inserisce in un rapporto storico di antica data fra San Marino e Arbe, contribuendone al consolidamento attraverso la valorizzazione delle comuni radici culturali e dei sentimenti di solidarietà e amicizia. La collaborazione con la scuola polacca nasce invece grazie ai contatti forniti dalle nostre rappresentanze diplomatiche. Si rileva infine come entrambi gli istituti partner appartengano a Stati membri dell'Unione Europea: un elemento di particolare significato nel contesto dell'attuale percorso della Repubblica verso l'Accordo di associazione all'UE. I gemellaggi costituiscono un ulteriore contributo alla proficua cooperazione culturale della Repubblica con i Paesi partners e al rafforzamento dei vincoli di amicizia che legano San Marino alla Polonia e alla Croazia.

c.s. Scuola Media della Repubblica di San Marino

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