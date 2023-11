Gemellaggio: delegazione da Xiamen accolta dalla Giunta di Città

Oggi, abbiamo avuto l'onore di accogliere una delegazione da Xiamen, Cina, in un importante incontro per discutere opportunità di scambi culturali, turistici ed economici, questo grazie al gemellaggio firmato da questa Giunta di Castello lo scorso 30 luglio 2021. Dopo una scambio di saluti e doni abbiamo la delegazione ha potuto visitare il Museo di Stato, dove il Dottor Mario Marchioni ha fatto da guida e, attraverso le opere e i reperti esposti al Museo, ha condiviso la ricca storia di San Marino e sottolineato l'importanza che la libertà ha avuto negli anni per la nostra Repubblica. La delegazione è stata ricevuta poi dal Direttore del Dipartimento Turismo e Cultura, dott. Filippo Francini con il quale si è discusso sull'attivazione di una collaborazione congiunta per promuovere il turismo tra le nostre rispettive città. Questa iniziativa mira a favorire lo scambio di visitatori e a rafforzare i legami culturali tra San Marino e la città di Xiamen. Presso la Casa del Castello della Città di San Marino il dott. Lorenzo Riccardi, inviato straordinario in Cina, ha tenuto un intervento mirato a promuovere i progetti economici tra San Marino e Xiamen. Il Dottor Riccardi ha svolto un ruolo cruciale nella promozione della cooperazione tra CCPIT Cina e la Camera di Commercio di San Marino nel corso degli anni. “Cerchiamo di stimolare nuove relazioni economiche per futuri progetti, concentrandoci, in particolare, sul settore industriale e manifatturiero, con un'attenzione particolare al settore alimentare. Desideriamo trovare un partner a Xiamen per promuovere i prodotti tipici di San Marino, con una menzione speciale per il vino.” Inoltre, ha illustrato le opportunità in termini di fiscalità offerte da San Marino. Data l'adesione di San Marino all'Unione Europea, investire a San Marino rappresenta un investimento in Europa, con tutte le opportunità che ciò comporta. Nel pomeriggio la delegazione ha fatto visita all’Istituto Confucio di San Marino dove è stata accolta dalla direttrice di San Marino dott.ssa Karen Venturini e dalla dott.ssa Ruth Guo, direttrice cinese. Dopo una visita all’Istituto che ospita anche l’unica mostra sulla medicina cinese in Europa è stata fatta la tradizionale cerimonia del The e il Maestro Wang Yuan, fra i più noti calligrafi di Xiamen ha dipinto per l’Istituto e per il Capitano di Castello gli ideogrammi cinesi a significato dell’amicizia che unisce le due Città. Questo incontro ha gettato le basi per una collaborazione fruttuosa tra San Marino e Xiamen, offrendo nuove prospettive economiche e culturali per entrambe le parti. Siamo entusiasti di vedere cosa riserverà il futuro in termini di cooperazione e sviluppo condiviso tra le nostre due comunità.

c.s. Giunta di Castello di Città

