Gemmano, incontro con il comandate della Polizia Locale Tamburini per instaurare una efficace azione operativa sul territorio.

Il Sindaco di Gemmano Riziero Santi ha incontrato stamani, insieme agli amministratori comunali, il Comandante della Polizia Locale della Unione della Valconca Luca Tamburini. È stata l’occasione – spiega Santi - per fare conoscenza dei nuovi Amministratori eletti di recente, ma soprattutto per fare un punto sull’organizzazione del servizio e mettere a fuoco le priorità operative dell’amministrazione comunale. Come amministrazione abbiamo messo l’accento su tre questioni in particolare: il tema del presidio dei territorio e della regolazione della viabilità e dei parcheggi nel centro storico e nel borgo, il tema del decoro urbano con la piena applicazione del Regolamento comunale e dell’impianto sanzionatorio ed infine il tema della videosorveglianza, che abbiamo chiesto possa avere una regolamentazione e una gestione unica a livello di Unione. Abbiamo trovato nel Comandante Tamburini un interlocutore attento e motivato. Ci ha riferito che i suoi obiettivi e le sue disposizioni organizzative interne vanno nella direzione da noi auspicata. Abbiamo quindi concordato su un presidio sistematico settimanale che interesserà anche il comune di Gemmano. Per quanto riguarda la video sorveglianza come amministrazione abbiamo espresso la nostra volontà di partecipare al prossimo bando di finanziamento e la volontà quindi di portare in Consiglio il Regolamento ad hoc, che si auspica possa essere di Unione. Ci siamo lasciati – conclude Santi – con l’impegno di massima collaborazione da ambo le parti”.

