Gemmano: via delle Fonti e via Cavicciano presto riaperte

Via delle Fonti e via Cavicciano di Gemmano, dopo le frane dovute agli eventi atmosferici dell'inverno scorso e la chiusura di Gennaio, saranno presto restituite al traffico. Non è stato per nulla semplice. Sono state settimane di apprensione e di grande impegno per rimediare le risorse necessarie, oltre 90mila euro, per i ripristini e la riapertura di via delle Fonti e di via Cavicciano, dopo le frane di gennaio scorso. In tempo record, date le condizioni, siamo riusciti a progettare gli interventi e a mettere insieme le risorse per fare i lavori e riportare la circolazione sulle due strade comunali. Grazie ai rapporti con Regione e Provincia, che ci hanno dato una mano, ora possiamo subito passare all’aggiudicazione dei lavori e dai prossimi giorni all’inizio dei cantieri.

Riziero Santi