Gen-Sm organizza un corso di public speaking aperto a tutti

Parlare in pubblico, esprimere le proprie idee con chiarezza, affrontare un colloquio, una riunione, un esame o semplicemente sentirsi più sicuri quando si comunica: sono competenze sempre più importanti nella vita di tutti i giorni. Per questo motivo GEN SMART, la Scuola di formazione di GEN-SM, propone il corso formativo “Parla con Sicurezza – Coinvolgi davvero chi ti ascolta!” , un percorso pratico aperto a tutti, senza limiti di età e senza la necessità di avere esperienze precedenti. Il corso è pensato per studenti, lavoratori, professionisti, imprenditori, rappresentanti di associazioni, giovani e adulti che desiderano migliorare la propria capacità di comunicare, aumentare la fiducia in sé stessi e imparare a gestire le emozioni quando si trovano davanti a un pubblico.

Le lezioni si terranno presso la sede GEN SM, in Via Piclaria 12, Murata, nelle giornate di giovedì 18 giugno, 25 giugno e 2 luglio, dalle 19:30 alle 21:30. Il percorso sarà guidato dal coach Andrea Tamagnini e affronterà, attraverso esempi concreti ed esercitazioni pratiche, temi come: Voce e linguaggio del corpo; Respirazione e gestione dell’emotività; Presenza scenica e postura; Comunicazione efficace; Esercitazioni pratiche e role-playing. L’obiettivo è fornire strumenti immediatamente utilizzabili per comunicare con maggiore efficacia, sia nella vita personale che in quella professionale. Non è un corso solo per chi deve parlare su un palco: è un’opportunità per chiunque voglia sentirsi più sicuro, convincente e naturale quando comunica con gli altri. I posti sono limitati.

Informazioni e iscrizioni email: gensm@psd.sm

331 9280705 (telefono e WhatsApp)

www.gen-smart.com

Perché saper comunicare bene non è un talento riservato a pochi: è una competenza che tutti possono imparare.

C.s. - GEN-SM









