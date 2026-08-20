Gen SM sulle reazioni alla proposta della patente a 16 anni: il vero tema è la fiducia nei giovani

Gen SM sulle reazioni alla proposta della patente a 16 anni: il vero tema è la fiducia nei giovani.

In questi giorni il PSD ha avanzato una proposta: permettere, a determinate condizioni, di guidare un'automobile a partire dai 16 anni.

Si può essere d'accordo oppure no. Si può discutere di sicurezza, maturità, formazione, limiti e responsabilità. Si può anche concludere che sia una pessima idea.

È esattamente a questo che dovrebbe servire una proposta politica: a discuterne. Invece, in molti casi, è successo qualcosa di diverso. Più che discutere della proposta, si è cominciato a discutere dei giovani. E sembrava quasi che qualcuno non aspettasse altro.

“Date loro una vanga”. “Non sono responsabili nemmeno a piedi”. “Ci manca solo questo”.

E queste sono le più gentili. Perché il senso di tanti altri commenti era ancora più netto: i giovani di oggi non sanno fare niente. Non hanno voglia di lavorare. Sono viziati. Sono rimbambiti dai telefoni. Non sono capaci di assumersi una responsabilità. Prima di chiedere diritti dovrebbero imparare a stare al mondo.

È solo un assaggio. E allora vogliamo rispondere. Non sulla patente. Su di noi. Perché a un certo punto essere giovani sembra diventato un difetto da cui bisogna farsi perdonare.

C'è un'espressione che attraversa praticamente tutte le generazioni: “i giovani di oggi”. I giovani di oggi sono sempre stati un disastro. Quelli di vent'anni fa lo erano per chi ne aveva cinquanta. Quelli di quarant'anni fa idem. E probabilmente un giorno toccherà anche a qualcuno di noi guardare un ragazzo e convincersi che, ai suoi tempi, i giovani erano tutta un'altra cosa. È un meccanismo comodo.

Un ragazzo di oggi fa una stupidaggine e quella stupidaggine diventa immediatamente la prova di come sia fatta un'intera generazione. No. Questo gioco non lo accettiamo.

E allora, visto che in questi giorni qualcuno ha deciso di raccontarci chi siamo, permetteteci almeno di farlo anche noi. Guardateci meglio.

Guardate chi studia. Chi lavora. Chi fa entrambe le cose. Chi fa sport. Chi fa volontariato. Chi partecipa a un'associazione. Chi prova ad aprire un'attività. Chi si forma fuori San Marino e poi sceglie di tornare. Chi ogni mattina attraversa il confine. Chi decide di impegnarsi nella vita pubblica quando sarebbe molto più semplice farsi i fatti propri.

Non siamo una generazione perfetta. Non pretendiamo di esserlo. Ma non siamo nemmeno una generazione di incapaci.

E soprattutto, a San Marino, prima di disprezzare i giovani dovremmo ricordarci di una cosa. Di giovani ne abbiamo sempre meno.

Nel 2018 a San Marino sono nati 316 bambini. Nel 2024, 130. Centotrenta.

Nel frattempo tanti ragazzi partono per studiare. Alcuni tornano. Altri no. Altri ancora costruiscono fuori il proprio lavoro, le proprie relazioni, la propria famiglia.

Da anni ci domandiamo come convincerli a restare. Come farli tornare. Come rendere San Marino un posto nel quale un ragazzo possa immaginare la propria vita.

E poi? Ci preoccupiamo perché non nascono bambini. Ci preoccupiamo perché i giovani se ne vanno. Ci preoccupiamo perché partecipano poco alla vita pubblica.

E quando alcuni di quei pochi giovani che sono rimasti decidono di partecipare, proporre qualcosa e metterci la faccia, gli spieghiamo che sono viziati, incapaci, rimbambiti dal telefono e che dovrebbero andare a prendere una vanga.

Qualcosa non torna. Noi non chiediamo di essere trattati con i guanti di velluto. Non vogliamo sconti perché siamo giovani. Criticateci. Diteci che la patente a 16 anni è una pessima idea. Contestate la proposta. Ma discutete con noi. Non liquidate una generazione.

Tra i commenti letti ce n'è stato anche uno che ci ha fatto sorridere: se a 16 anni si può guidare, perché non votare almeno alle elezioni amministrative? Perché no? Parliamone. La responsabilità, del resto, non compare magicamente il giorno del diciottesimo compleanno. Si impara esercitandola.

Noi abbiamo molto da imparare. Sbaglieremo. Diremo qualche sciocchezza. Cambieremo idea. Ma almeno ci siamo. E forse è proprio questo il punto.

San Marino sta diventando un Paese con sempre meno bambini e sempre meno giovani. Molti partono.

Alcuni tornano. Altri stanno decidendo se qui ci sia davvero posto per il loro futuro.

Da anni ci domandiamo come convincerli a restare, come farli tornare, come coinvolgerli di più nella vita del Paese. Poi, quando partecipano, propongono qualcosa o semplicemente chiedono di essere ascoltati, diventano “i giovani di oggi”: viziati, incapaci, irresponsabili.

C'è qualcosa che non torna. Perché possiamo discutere quanto vogliamo della patente a 16 anni. Possiamo bocciarla domani mattina e amici come prima. Ma il problema dei giovani che se ne vanno rimane. Quello dei bambini che non nascono rimane. Quello di un Paese che invecchia rimane.

E allora forse quei pochi giovani che San Marino ancora ha dovremmo smettere di guardarli come un problema. Sono una risorsa sempre più rara. Possiamo pretendere molto da loro. Anzi, dobbiamo farlo. Ma prima di dire loro di prendere una vanga o di stare zitti perché non hanno ancora l'età giusta, ricordiamoci una cosa molto semplice: San Marino ha molto più bisogno dei suoi giovani di quanto i suoi giovani abbiano bisogno di San Marino.



Comunicato stampa

Gen SM - Giovani del Partito dei Socialisti e dei Democratici



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