Gendarmeria: la nota del Gen. Maurizio Faraone

Gendarmeria: la nota del Gen. Maurizio Faraone.

Con riferimento all’articolo pubblicato su “La Serenissima Sera” di ieri lunedì 31 agosto, mi preme precisare che alcuni giorni orsono ho effettivamente rappresentato al Signor Segretario di Stato per gli Affari Esteri il desiderio, anticipando di qualche tempo la naturale scadenza per limiti di età, di porre termine alla mia lunga, intensa, prestigiosa e gratificante esperienza al comando del Corpo della Gendarmeria, assicurando doverosamente la mia disponibilità, con incondizionato impegno e medesima passione, per il periodo utile a garantire continuità sino all’avvicendamento nell’incarico. Sono sinceramente grato alle Istituzioni della Repubblica di San Marino per la fiducia accordatami.

c.s. Gen. Maurizio Faraone

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