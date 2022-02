Generazione Libera: avanti con il percorso di associazione all’UE. Ci si crede davvero?

Generazione Libera condivide pienamente la presa di posizione dei Giovani DC a riguardo di un’accelerazione nelle trattative di adesione all’Unione Europea. Servono fatti, serve concretezza; è inutile girarci intorno. Il nostro “non far parte” dell’Unione in questo periodo di crisi ci è costato tanto, sia metaforicamente che concretamente. Noi, come Generazione Libera, come Libera e come parte dell’opposizione di questo Paese ci impegniamo a sostenere l’attuale maggioranza e di conseguenza il Governo in un repentino acceleramento dei negoziati. Ma l’Esecutivo, estremamente litigioso e inconcludente, ci crede davvero? Serve, ora più che mai, un’ideologia liberale, progressista, europeista per il bene del paese e dei cittadini. Un accordo di adesione può dare a San Marino tante, tantissime opportunità e giovare ampiamente i rapporti con la vicina Italia. Essere cittadini europei significa avere più diritti, più tutele, più opportunità sia nel mondo economico che sociale e questo è quello a cui spera e ambisce il nostro partito, per una democrazia vera ed egualitaria. Rimarchiamo quindi la nostra speranza condivisa e rimaniamo a disposizione per un’intesa comune per il bene del Paese.

