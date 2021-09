Generazione Libera: Green Pass e diritto allo studio

Generazione Libera: Green Pass e diritto allo studio.

La tematica del green-pass è nota a tutti da un po' di tempo. Noi, come Generazione Libera, gruppo giovanile del movimento Libera, chiediamo risposte concrete ed esaustive da parte di chi dovrebbe esplicare un responso autorevole a noi cittadini. A circa una ventina di giorni alla scadenza del decreto legge italiano del 6 agosto, il quale esonerava i sammarinesi vaccinati dal controllo del Green pass sul territorio italiano, non si hanno notizie. Essendo il nostro un gruppo giovanile, composto da studenti principalmente, ci troviamo noi stessi coinvolti in questa situazione. La parte di noi che studia fuori da San Marino ha ansia per questo futuro ormai prossimo e molto offuscato. Non possiamo organizzarci con tirocini, lezioni in presenza, affitti; anche i più semplici trasporti per raggiungere e muoverci nelle città universitarie come metro, tram, treni, ecc., possono esserci negati. Ora, che in quasi tutte le facoltà, le lezioni sono riprese o riprenderanno a bravissimo, questa situazione è inaccettabile. Impensabile anche il fatto di dover fare un tampone ogni 48h anche se l’idea di sostenerli da parte dello Stato e’ già un buon supporto. Siamo venuti a conoscenza di ragazzi e ragazze sammarinesi che si stanno impegnando nel chiedere risposte, questo è giustissimo e lo appoggiamo pienamente. In questa situazione non si può parlare di politica, di ideologia o di accanimento da parte delle opposizioni; si parla del bene collettivo di noi ragazzi tutti. Il diritto allo studio è fondamentale. Quindi chiediamo al governo, in questa fase molto delicata, risposte certe nel più breve tempo possibile.

c.s. Generazione Libera

