Generazione Libera: "Nessuna prospettiva per noi giovani"

Generazione Libera è particolarmente preoccupata per la situazione del Paese. Difficoltà enormi, divisioni nella gestione della pandemia e nessuna prospettiva in ambito economico per lo sviluppo di San Marino ci portano a non essere positivi. Viviamo alla giornata e il Governo non riesce ad imprimere, dopo due anni di legislatura, una chiara visione che generi fiducia e speranza soprattutto per le future generazioni. Noi giovani vediamo una San Marino spenta, che è ferma mentre gli altri Paesi, anche l’Italia, stanno correndo a ritmi serrati verso un cambiamento strutturale legato alla rivoluzione digitale ed ecologica.

Anche nell’ultima finanziaria però le proposte portate avanti dal nostro movimento giovanile, in particolare bonus cultura, detrazioni per agevolare le giovani coppie e supporto per il mutuo prima casa sono state bocciate dal Governo che preferisce spendere le risorse del debito per foraggiare la spesa corrente. Noi pensiamo che si debba, incoraggiare lo studio, lo sport, lo sviluppo della cultura, dell’arte, della musica, così come concedere a noi giovani strumenti volti a farci credere nel nostro futuro e nella nostra realizzazione personale siano basilari per una politica progressista che vogliamo interpretare. Generazione Libera continuerà a chiedere ascolto all’attuale Esecutivo e a proporre sperando di poter vivere una pagina politica che interpreti i nostri sogni e i desideri dei giovani.









Comunicato stampa

Generazione Libera