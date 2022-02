Generazione Libera sul disagio giovanile: servono azioni da parte della politica

Il consumo di bevande alcoliche tra i giovani e giovanissimi evidenzia una forte criticità, anche in Repubblica, che suggerisce di mantenere alta l’attenzione. I comportamenti a rischio sul consumo di alcol nella popolazione giovanile sono diffusi e le segnalazioni, in questo senso, ci arrivano costantemente in particolare grazie all’associazione Noi Ci Siamo San Marino, una bella ed importante iniziativa sociale, nata dalla collaborazione di un gruppo di amici volontari che va a favore della gioventù sammarinese per per informarli, formarli e sostenerli, nel quotidiano e non, al fine di contribuire alla loro crescita fisica e morale. Tra l’altro ci risulta che solleciti, sui rischi nel consumo di bevande alcoliche tra i giovani, con la richiesta di intervenire anche a livello normativo, sia arrivata più volte sui tavoli delle Segreterie di Stato competenti senza nessuna risposta. Tra i comportamenti a rischio nel consumo di bevande alcoliche tra i giovani il binge drinking rappresenta l’abitudine più diffusa e consolidata ovvero l’abbuffata alcolica di 6 o più bicchieri di bevande alcoliche in un'unica occasione, così come l’aumento dei consumi domestici. In questo senso Generazione Libera vuole portare all’attenzione queste problematiche, confrontandosi con gli operatori del settore e le Istituzioni, per agire velocemente, anche con la definizione di una normativa in linea con gli altri paesi europei, cercando si arginare il fenomeno. Conoscere la realtà e gli stili di vita dei giovani in primis e promuovere la crescita della conoscenza e della consapevolezza sul tema dell’alcol, la promozione di stili di vita corretti tra i giovani e il contrasto della diffusione dei comportamenti a rischio. Sono questi gli obiettivi che dobbiamo darci, insieme.

Cs Generazione Libera