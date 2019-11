Geologi: Cristiano Guerra eletto Presidente dell’Ordine, succede a Conrad Mularoni

L’Assemblea dell’Ordine dei Geologi della Repubblica di San Marino, riunitasi giovedì 28 novembre u.s., ha deliberato l’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo per il prossimo triennio 2020 – 2021 – 2022. Presidente è stato nominato Cristiano Guerra, mentre gli altri membri risultanti dalla votazione sono risultati Marco Genghini alla carica di Segretario, Conrad Mularoni alla carica di Tesoriere, Fabrizio Domenico Pascucci Consigliere e Fabio Pedini Consigliere. Sindaci Revisori sono risultati eletti Sofia Tonelli e Marino Mularoni. Il Presidente uscente, che ha rivestito la carica per due mandati consecutivi per un totale di sei anni, nel suo discorso di commiato ha relazionato all’Assemblea sull’attività svolta dall’Ordine negli ultimi anni a sostegno e tutela della professione di geologo. In particolare Mularoni ha sottolineato che l’Ordine è stato sempre in pima linea per sensibilizzare la cittadinanza e le Istituzioni sulle principali tematiche del territorio: la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico e, sul fronte della sismica, l’auspicio di realizzare a breve termine una carta sulla “microzonizzazione sismica” afferente la risposta sismica locale soprattutto in vista dell’approvazione del nuovo PRG, uno strumento fondamentale per la pianificazione territoriale di cui, la maggior parte dei Comuni italiani si è già dotata, o si sta dotando. Nell’ambito dell’aggiornamento professionale l’Ordine dei Geologi ha organizzato, da solo o in collaborazione con l’Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna e con la Facoltà d’Ingegneria dell’Università di San Marino, numerosi convegni e seminari in territorio. Nel 2017: “Protezione idraulica del territorio”, “Recupero e prevenzione sismica nei centri storici”. Nel 2018: “Caratterizzazione geotecnica e sismica con l’utilizzo del Dilatometro Sismico Marchetti, secondo le Norme Tecniche per le costruzioni”, “Ingegneria Naturalistica: aspetti applicativi e tipologie d’intervento”. Nel 2019: “Protezione Civile e gestione delle emergenze”, “Degrado e vulnerabilità sismica dei ponti e dei viadotti”, inoltre ha dato il proprio Patrocinio al Convegno organizzato dalla Consulta di Rimini dell’OGER, lo scorso 20 novembre, sul tema “Sismicità e risposte sismiche”, con uno speciale focus sui terremoti del territorio riminese. Il neo Presidente Cristiano Guerra si è laureato in Scienze geologiche presso l’Università Carlo Bo di Urbino, nel 1994, con una tesi sulla “Geomorfologia del Monte Titano”, con relatrice la Prof.ssa Olivia Nesci. Svolge la libera professione dal 1996, con frequenti collaborazioni con Istituti Accademici in ambiti di ricerca scientifica e attività didattica. E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative.