Geopolitica dei capitali e innovazione: Stiven Muccioli protagonista del confronto sulle nuove dinamiche della finanza globale

Il sammarinese Stiven Muccioli, fondatore e CEO di BKN301 e fondatore di SM Capital, ha partecipato all'edizione 2026 di “The Geopolitical Edge – Chi controlla il futuro? AI, energia e potere nel mondo che cambia”, il forum organizzato dal Sandwich Club che ha riunito economisti, imprenditori, investitori, manager e rappresentanti delle istituzioni per analizzare le grandi trasformazioni geopolitiche che stanno influenzando l'economia mondiale.

L'evento, ospitato nella storica Villa Arese Lucini, ha affrontato temi centrali per il prossimo decennio: competitività digitale europea, sovranità tecnologica, politiche industriali, transizione energetica e nuovi assetti della finanza internazionale. Muccioli è intervenuto nel salotto dedicato alla finanza innovativa, focalizzato sul rapporto sempre più stretto tra flussi di capitale, interessi strategici e scenari geopolitici.

Durante il confronto, al quale hanno partecipato autorevoli esponenti del sistema finanziario e industriale, è emersa la necessità di costruire strumenti capaci di sostenere l'innovazione in un contesto caratterizzato da crescente frammentazione geopolitica e da una competizione internazionale sempre più intensa per l'accesso a tecnologie, dati e capitali.

Secondo Muccioli, la finanza sta attraversando una fase di profonda evoluzione, nella quale gli investimenti non rispondono più esclusivamente a logiche economiche ma diventano anche strumenti di politica industriale e di posizionamento strategico.

«Viviamo in una fase nella quale i capitali non seguono più soltanto il rendimento, ma sempre più spesso accompagnano visioni industriali e interessi geopolitici. Per questo diventa fondamentale sviluppare ecosistemi finanziari resilienti, capaci di sostenere innovazione, crescita e competitività senza dipendere esclusivamente da dinamiche esterne. L'Europa deve rafforzare la propria capacità di finanziare tecnologia e imprenditorialità, valorizzando il talento e creando infrastrutture adeguate alle sfide del prossimo decennio», ha affermato Muccioli.

L'invito rivolto a Muccioli a intervenire in uno dei tavoli centrali del Forum rappresenta un riconoscimento della credibilità costruita nel tempo nel campo dell'innovazione finanziaria e dello sviluppo di ecosistemi tecnologici internazionali. In un contesto che ha visto confrontarsi economisti, manager, investitori e rappresentanti delle istituzioni sui grandi equilibri del prossimo decennio, il contributo del fondatore di BKN301 e SM Capital ha portato la prospettiva concreta di chi opera quotidianamente nei mercati globali e nelle dinamiche che stanno ridefinendo il rapporto tra tecnologia, capitale e competitività. Un confronto di alto livello che ha ulteriormente consolidato il posizionamento di Muccioli tra le voci imprenditoriali italiane e sammarinesi maggiormente impegnate nell'interpretare le sfide della trasformazione economica internazionale.





C.S. Stiven Muccioli









