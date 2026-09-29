TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:07 Gerardo Giovagnoli e William Casali sono i nuovi Capitani Reggenti 13:00 Il Discorso di S. E. Imma Tor Faus, Ministra degli Affari Esteri del Principato di Andorra 12:45 Il Segretario agli Esteri Luca Beccari presenta l'Oratore Ufficiale Imma Tor Faus 10:45 Il Discorso dei Capitani Reggenti eletti 10:22 L'Indirizzo di saluto del Nunzio Apostolico, Mons. Edgar Peña Parra 07:00 È il giorno dell'Eccellentissima Reggenza
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Geopolitica Umana, Dario Fabbri incontra gli studenti al Teatro Titano

29 set 2026
Geopolitica Umana, Dario Fabbri incontra gli studenti al Teatro Titano

In mattinata al Teatro Titano si è svolta una interessante lectio sui temi della Geopolitica Umana. Una pro- spettiva di analisi dei conflitti e delle situazioni di instabilità politica, sociale ed economica che stanno attra- versando i popoli in questo primo scorcio di secondo millennio. Un punto di vista di analisi, quella offerta dall'esperto Dario Fabbri, incalzato dalle domande del giornalista di San Marino Rtv Gianmarco Morosini e degli studenti della Scuola Superiore di San Marino (classi quinte e quarte di tutti gli indirizzi liceali) che ha entusiasmato il numeroso pubblico. La registrazione della Conferenza andrà in onda sull'emittente di Stato il 2 ottobre alle 21.30 e sui canali YouTube.

c.s. Scuola Superiore di San Marino




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa