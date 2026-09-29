Geopolitica Umana, Dario Fabbri incontra gli studenti al Teatro Titano

In mattinata al Teatro Titano si è svolta una interessante lectio sui temi della Geopolitica Umana. Una pro- spettiva di analisi dei conflitti e delle situazioni di instabilità politica, sociale ed economica che stanno attra- versando i popoli in questo primo scorcio di secondo millennio. Un punto di vista di analisi, quella offerta dall'esperto Dario Fabbri, incalzato dalle domande del giornalista di San Marino Rtv Gianmarco Morosini e degli studenti della Scuola Superiore di San Marino (classi quinte e quarte di tutti gli indirizzi liceali) che ha entusiasmato il numeroso pubblico. La registrazione della Conferenza andrà in onda sull'emittente di Stato il 2 ottobre alle 21.30 e sui canali YouTube.

c.s. Scuola Superiore di San Marino









