Georgian Airways conferma i voli per la winter season – anche al Ridolfi entra in funzione il nuovo sistema EES per il controllo delle frontiere

Georgian Airways conferma i voli per la winter season – anche al Ridolfi entra in funzione il nuovo sistema EES per il controllo delle frontiere.

Georgian Airways, compagnia di bandiera della Georgia che collega la capitale Tbilisi alle principali destinazioni italiane tra cui, in Romagna, Forlì con scalo all’aeroporto “Luigi Ridolfi”, ha annunciato che proseguirà le proprie operazioni di volo anche per la Winter Season. (Per tutti gli aggiornamenti www.forli-airport.com e www.georgian-airways.com) L’annuncio, dopo l’inaugurazione dei collegamenti avvenuta nel mese di aprile, conferma l’obiettivo del vettore nel voler rafforzare il legame con la Romagna. E ciò attraverso una rete di connessioni che mette in comunicazione diretta quanti desiderano visitare il nostro Paese e chi, nell’ambito business, svolge attività imprenditoriali nel paese georgiano. La conferma dei voli della Georgian Airways s’innesta altresì sull’avvio, anche qui al “Ridolfi”, del nuovo sistema EES - acronimo di Exit-Entry-System - la cui piena attuazione nella UE è prevista entro il 9 aprile 2026. Il sistema EES è stato istituito con l'intento di modernizzare le frontiere, rendere i controlli più semplici, sicuri ed efficienti nei confronti dei viaggiatori nonché di migliorare la sicurezza a livello europeo. L'EES consente la registrazione dei cittadini extracomunitari che viaggiano per un soggiorno di breve durata (massimo 90 giorni in un periodo di 180 giorni) ogni volta che attraversano una frontiera esterna di un paese europeo. Contrasterà inoltre l'immigrazione irregolare, identificando i soggiorni non idonei e fornendo dati affidabili su ingressi, uscite e rifiuti di ingresso. Infine, rafforzerà la sicurezza interna dello spazio Schengen prevenendo le frodi relative all'identità e ai documenti grazie all'uso di dati biometrici, sostenendo le autorità nell'individuazione e nelle indagini sul terrorismo e altri reati gravi.

c.s. Forlì Airport





[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: