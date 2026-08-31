Gerardo Giovagnoli candidato del PSD alla Reggenza

Gerardo Giovagnoli candidato del PSD alla Reggenza.

Il Partito dei Socialisti e dei Democratici ha scelto Gerardo Giovagnoli quale proprio candidato alla carica di Capitano Reggente per il semestre 1° ottobre 2026 – 1° aprile 2027. È una candidatura che ci rende felici. E che sentiamo profondamente nostra. Gerardo ha dedicato una parte importante della sua vita all'impegno politico e alle istituzioni. Lo ha fatto sempre con il suo modo di essere: mite nei toni, riflessivo, razionale nell'affrontare i problemi, fermo nelle proprie convinzioni. Senza cercare lo scontro e senza avere bisogno di alzare la voce. Sono qualità che abbiamo imparato a conoscere nel Partito e che Gerardo ha portato anche fuori dai nostri confini. Oggi è il delegato del PSD alle relazioni internazionali e agli affari europei e Capodelegazione presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa. Ma c'è una ragione che rende questa candidatura ancora più significativa. Gerardo è stato uno dei protagonisti del lungo cammino europeo di San Marino. Ci ha creduto quando sembrava lontano. Lo ha seguito negli anni, lo ha difeso e raccontato, contribuendo con pazienza e competenza a costruire relazioni e a tenere ferma la direzione anche nei passaggi più complicati. Oggi quel percorso è vicino al suo traguardo. Se, come auspichiamo, la firma dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea arriverà durante il prossimo semestre, Gerardo la vivrà da Capitano Reggente. Da Capo dello Stato di quella Repubblica che per tanti anni ha contribuito ad accompagnare verso l'Europa. Ci piace pensare che in questo ci sia anche un piccolo riconoscimento del destino. La Reggenza è però qualcosa di più grande di ogni appartenenza politica. È l'istituzione che più di ogni altra racconta la nostra storia, la nostra libertà e il nostro modo di essere comunità. Sappiamo che Gerardo, se il Consiglio Grande e Generale gli affiderà questo altissimo incarico, saprà interpretarlo con equilibrio, rispetto e senso delle istituzioni. Con lo stile che gli appartiene. A Gerardo va l'abbraccio di tutta la comunità del PSD e il nostro augurio più sincero. Buon cammino, Gerardo. Siamo orgogliosi di te.

c.s. Partito dei Socialisti e dei Democratici

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