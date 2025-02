Germania, la CDU in testa: PDCS e GDC guardano con fiducia al nuovo corso di Merz

Germania, la CDU in testa: PDCS e GDC guardano con fiducia al nuovo corso di Merz.

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese (PDCS) e i Giovani Democratico Cristiani (GDC) esprimono le più sincere congratulazioni all’Unione Cristiano-Democratica (CDU) per l’importante vittoria nelle elezioni federali tedesche tenutesi il 23 febbraio 2025. Secondo i risultati ufficiali, la CDU/CSU ha ottenuto il 28,6% dei voti, affermandosi come la principale forza politica del Paese. L’affluenza alle urne è stata notevole, raggiungendo l’84%, la più alta dalla riunificazione.

Questo risultato rappresenta un chiaro segnale di fiducia nella leadership di Friedrich Merz, il quale ha saputo guidare il partito verso una significativa affermazione elettorale. Siamo certi che, sotto la sua guida, la Germania potrà intraprendere un percorso di rinnovamento e crescita, contribuendo al rafforzamento dell’Unione Europea.

In un contesto internazionale caratterizzato da sfide economiche e geopolitiche, una Germania forte e determinata è essenziale per garantire la stabilità e la prosperità del continente europeo. Il PDCS e i GDC auspicano una collaborazione sempre più stretta tra gli Stati membri dell’UE, basata su valori condivisi e obiettivi comuni.

Rinnoviamo le nostre congratulazioni alla CDU e al popolo tedesco per l’alto livello di partecipazione democratica dimostrato in queste elezioni.



Comunicato stampa

Partito Democratico Cristiano Sammarinese (PDCS)

Giovani Democratico Cristiani (GDC)



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: