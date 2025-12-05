Gestione del lupo, Gian Nicola Berti: "Proteggere la fauna, ma garantire la sicurezza delle persone"

Negli ultimi mesi sono aumentati gli episodi legati alla presenza dei lupi a San Marino. Attacchi agli allevamenti, animali domestici scomparsi e avvistamenti vicini alle case stanno creando preoccupazione in molte famiglie e nelle zone rurali. È una situazione che non possiamo più sottovalutare: servono attenzione, buon senso e soluzioni pratiche per garantire sicurezza e serenità. Per questo ero intervenuto in Consiglio Grande e Generale durante la ratifica del Decreto Delegato sul calendario venatorio, presentando due emendamenti poi ritirati ma utili a far partire finalmente un dibattito serio. Le proposte riguardavano la revisione delle tutele sul lupo, così come ha già previsto l’Europa, ovvero la possibilità di intervenire nei casi più critici. Non si trattava di scelte drastiche, ma di aprire un confronto su tutte le opzioni possibili, senza tabù e senza forzature. Anche fuori dai nostri confini il tema della gestione del lupo è diventato un problema che chiede risposte e soluzioni. In Italia la Camera dei deputati ha approvato una norma che permette interventi più diretti nelle situazioni difficili. Il Deputato Andrea Gnassi ha dichiarato: “Non si può più rinviare, aiutiamo i cittadini con azioni concrete”. Parole che confermano quanto il problema sia serio e quanto serva un approccio realistico nel gestire la presenza del lupo anche nella nostra zona. Credo serva un equilibrio: proteggere la fauna, ma garantire la sicurezza delle persone, degli animali di affezione e il lavoro degli allevatori. Per questo è necessario un piano chiaro: monitoraggi costanti, misure di prevenzione e reazione più efficaci, ristori rapidi e una normativa aggiornata che valuti, con prudenza, anche strumenti di controllo selettivo quando le condizioni lo richiedono davvero. Continuerò a chiedere che il tema venga affrontato con responsabilità, perché solo così possiamo dare risposte concrete alla nostra comunità.

C.s. - Gian Nicola Berti - Alleanza Riformista

