Gestione dell'acqua focus del Green Festival 2025

La settima edizione del Green Festival San Marino, che si svolgerà il 10 e l'11 maggio, sarà dedicata alla “Gestione delle risorse idriche alla luce dei cambiamenti climatici”. Una corretta gestione delle risorse idriche è essenziale in un contesto di cambiamenti climatici, dove si verificano modifiche nei modelli di precipitazione, aumentando il rischio di siccità e inondazioni. Per affrontare questi problemi, è necessario adottare una gestione sostenibile delle risorse, che promuove un uso responsabile dell'acqua e la conservazione degli ecosistemi. Il tavolo di sabato 10 maggio delle ore 10,45 a Podere Lesignano, al quale siederà anche il Segretario di Stato per il Territorio Matteo Ciacci , ha come scopo comprendere il cambiamento climatico in atto e declinarne l'impatto sul nostro territorio e sulle sue risorse idriche. Questo alla fine di cercare un coordinamento tra istituzioni e amministrazioni di territori limitrofi sui possibili rimedi da adottare. Emblematico in questo senso l'intervento ”Due stati, tre regioni un'unica risorsa” di Veronica Guerra Dottore di Ricerca dell'Università di Urbino. Modera e interviene Riccardo Santolini, professore di Ecologia dell'Università di Urbino. Il programma completo del festival sulla pagina FB San Marino Green Festival.

c.s. San Marino Green Festival

