Gestione patrimoniale, NT Capital finalista ai Diaman Awards 2025

NT Capital SG - prima società sammarinese di gestione del risparmio indipendente – raggiunge un altro importante risultato: è stata scelta come finalista ai Diaman Awards, l’evento che celebra l’eccellenza nel settore della gestione patrimoniale e degli investimenti organizzata da Diaman Partners. La società sammarinese è stata nominata in due categorie: Miglior Fondo Flessibile e Miglior Fund Selector. Alla serata di premiazione, che si è svolta lo scorso 20 febbraio a Lazise (VR), hanno partecipato i maggiori player del settore come Allianz, Axa, Azimut, Bnp Paribas, Questio Sgr e Franklin Templeton. “Siamo davvero onorati di essere stati selezionati – commenta il Presidente di Nt Capital Pier Paolo Fabbri – insieme al gotha degli asset manager e della finanza. Il nostro fondo Nt Dynamic è andato sul podio assieme agli omologhi di Allianz e Azimut. Questo per noi è un risultato importante che certifica la qualità del nostro lavoro in questi primi anni di vita e ci sprona nel continuare a crescere e a far conoscere i nostri servizi ad una platea sempre più ampia di risparmiatori”.