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Gestione rifiuti speciali a San Marino, la cooperativa ravennate Ciclat Trasporti Ambiente acquisisce la IAM - Igiene Ambientale Management Srl

15 lug 2026
Il consiglio di amministrazione di IAM srl insieme alla presidente di Ciclat Trasporti Ambiente Lucilla Fabrizzi
Il consiglio di amministrazione di IAM srl insieme alla presidente di Ciclat Trasporti Ambiente Lucilla Fabrizzi

Lo scorso 8 luglio davanti al notaio Albertini, Ciclat Trasporti Ambiente ha acquisito dai precedenti proprietari Mattia Marinelli e Mirkare Manzi il 70% delle uote di IAM - Igiene Ambientale Management Srl con sede nella Repubblica di San Marino. Dopo la firma i vertici aziendali hanno incontrato le autorità della Repubblica di San Marino per presentare il nuovo assetto. “Si tratta di una svolta molto importante per IAM - ha sottolineato Manzi, rimasto in azienda con una quota di minoranza e il ruolo di amministratore delegato -. Da tempo cercavamo un partner industriale strutturato come Ciclat Trasporti Ambiente che assicurasse alla società la solidità necessaria per una crescita sotto il profilo qualitativo e quantitativo”. Oggi IAM, dà lavoro a 30 persone ed è titolare di uno due centri di deposito autorizzati attualmente al servizio del tessuto artigianale e industriale di San Marino. Il centro si occupa della riduzione volumetrica e dello stoccaggio di rifiuti speciali (pericolosi e non). Ciclat Trasporti Ambiente è una cooperativa che associa 180 imprese. Con i propri servizi di trasporto e igiene urbana è presente in 12 regioni italiane e nella Repubblica di San Marino e muove un valore della produzione di oltre 220 milioni di euro. “Questa operazione si inserisce perfettamente nel nostro piano di sviluppo industriale volto a diversificare e ampliare l’attività - sottolinea la presidente di Ciclat Trasporti Ambiente, Lucilla Fabrizzi -. La IAM è una realtà solida, radicata nel tessuto economico di San Marino e con ottime relazioni sul territorio italiano: per la nostra cooperativa questa acquisizione è un traguardo significativo”. Il nuovo consiglio di amministrazione, oltre a Manzi, comprende in rappresentanza di Ciclat Trasporti Ambiente Francesco Agostini, che rivestirà la carica di presidente, e Gianluigi Vicari. “Conosciamo da tempo la solidità strutturale di IAM, la sua efficienza e la capacità di svolgere un servizio eccellente per il territorio della Repubblica - evidenzia il neopresidente, Francesco Agostini -. L’obiettivo principale di questa nuova fase sarà fare leva su questi punti di forza per consolidare la struttura e spingere sulla crescita, lavorando in stretta sinergia con Ciclat Trasporti Ambiente”.

Comunicato stampa




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