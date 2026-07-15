Gestione rifiuti speciali a San Marino, la cooperativa ravennate Ciclat Trasporti Ambiente acquisisce la IAM - Igiene Ambientale Management Srl

Gestione rifiuti speciali a San Marino, la cooperativa ravennate Ciclat Trasporti Ambiente acquisisce la IAM - Igiene Ambientale Management Srl.

Lo scorso 8 luglio davanti al notaio Albertini, Ciclat Trasporti Ambiente ha acquisito dai precedenti proprietari Mattia Marinelli e Mirkare Manzi il 70% delle uote di IAM - Igiene Ambientale Management Srl con sede nella Repubblica di San Marino. Dopo la firma i vertici aziendali hanno incontrato le autorità della Repubblica di San Marino per presentare il nuovo assetto. “Si tratta di una svolta molto importante per IAM - ha sottolineato Manzi, rimasto in azienda con una quota di minoranza e il ruolo di amministratore delegato -. Da tempo cercavamo un partner industriale strutturato come Ciclat Trasporti Ambiente che assicurasse alla società la solidità necessaria per una crescita sotto il profilo qualitativo e quantitativo”. Oggi IAM, dà lavoro a 30 persone ed è titolare di uno due centri di deposito autorizzati attualmente al servizio del tessuto artigianale e industriale di San Marino. Il centro si occupa della riduzione volumetrica e dello stoccaggio di rifiuti speciali (pericolosi e non). Ciclat Trasporti Ambiente è una cooperativa che associa 180 imprese. Con i propri servizi di trasporto e igiene urbana è presente in 12 regioni italiane e nella Repubblica di San Marino e muove un valore della produzione di oltre 220 milioni di euro. “Questa operazione si inserisce perfettamente nel nostro piano di sviluppo industriale volto a diversificare e ampliare l’attività - sottolinea la presidente di Ciclat Trasporti Ambiente, Lucilla Fabrizzi -. La IAM è una realtà solida, radicata nel tessuto economico di San Marino e con ottime relazioni sul territorio italiano: per la nostra cooperativa questa acquisizione è un traguardo significativo”. Il nuovo consiglio di amministrazione, oltre a Manzi, comprende in rappresentanza di Ciclat Trasporti Ambiente Francesco Agostini, che rivestirà la carica di presidente, e Gianluigi Vicari. “Conosciamo da tempo la solidità strutturale di IAM, la sua efficienza e la capacità di svolgere un servizio eccellente per il territorio della Repubblica - evidenzia il neopresidente, Francesco Agostini -. L’obiettivo principale di questa nuova fase sarà fare leva su questi punti di forza per consolidare la struttura e spingere sulla crescita, lavorando in stretta sinergia con Ciclat Trasporti Ambiente”.

Comunicato stampa

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: