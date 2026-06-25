Giacomo Fumu, il cordoglio del Consiglio Giudiziario

La Reggenza, il Dirigente del Tribunale e tutti i membri togati e laici del Consiglio Giudiziario, appresa la notizia della scomparsa improvvisa del Dott. Giacomo Fumu, magistrato e Giudice per la Terza Istanza in materia penale della Repubblica di San Marino, desiderano esprimere il più profondo cordoglio. La perdita del Dott. Giacomo Fumu priva il mondo della giustizia di una figura di straordinario spessore professionale e umano, che ha dedicato la propria vita al servizio delle Istituzioni, distinguendosi per competenza, equilibrio e profondo senso dello Stato. Entrato in magistratura nel 1977, vi ha operato con passione e dedizione per oltre quarantacinque anni, lasciando un segno profondo non solo nelle Istituzioni giudiziarie italiane, ma da ultimo anche nelle Istituzioni giudiziarie sammarinesi. Il suo percorso professionale si è sviluppato in larga parte in Umbria, dove svolse le funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica a Spoleto e successivamente a Perugia. Dal 1990 ha ricoperto prestigiosi incarichi presso la Corte di Cassazione, sia nel settore civile sia in quello penale, fino a divenire consigliere delle Sezioni Unite. Nel 2010 assunse l’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia. Successivamente, nel 2013, venne nominato Direttore della Scuola Superiore della Magistratura, contribuendo alla formazione delle nuove generazioni di magistrati e alla diffusione dei più alti valori della giurisdizione. Ha infine concluso la sua prestigiosa carriera magistratuale come Presidente titolare della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione. Dopo il collocamento in quiescenza, il Dott. Fumu ha continuato a mettere la propria esperienza al servizio della giustizia. Nella Repubblica di San Marino ha ricoperto importanti incarichi giudiziari, dapprima come Giudice d’Appello per la Responsabilità Civile dei Magistrati e, successivamente, come Giudice per la Terza Istanza in materia penale, svolgendo il proprio ruolo con dedizione ed ossequio verso le Istituzioni sammarinesi. Accanto alle indiscusse qualità professionali, il Dott. Fumu è ricordato per le sue doti umane, la sua disponibilità, nonché per il profondo rispetto per le persone e per le Istituzioni. Coloro che hanno avuto l’onore di conoscerlo e di collaborare con lui ne conservano il ricordo di un magistrato esemplare e di un uomo capace di coniugare autorevolezza, umanità e senso del dovere. La sua eredità professionale e morale continuerà a rappresentare un punto di riferimento per quanti operano nel mondo della giustizia. Nel rinnovare le più sentite condoglianze, il Consiglio Giudiziario esprime i sentimenti di cordoglio e partecipazione, unendosi al dolore dei familiari e di tutti coloro che hanno avuto modo di apprezzare le sue qualità professionali ed umane.

c.s. Consiglio Giudiziario







