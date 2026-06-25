Giacomo Fumu, il cordoglio dell'Ordine degli avvocati e notai della Repubblica di San Marino
L'Ordine degli avvocati e notai della Repubblica di San Marino esprime i sensi del più profondo cordoglio per la prematura ed improvvisa scomparsa del Presidente Giacomo Fumu Giudice d’Appello Penale, Giudice per la Terza Istanza Penale, illustre Magistrato di alto profilo professionale che ha dedicato la sua vita al servizio della Giustizia, di cui resterà vivo il ricordo nella avvocatura sammarinese.
c.s. Ordine degli avvocati e notai della Repubblica di San Marino
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