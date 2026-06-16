Gian Carlo Venturini designato Segretario di Stato per la Sanità: scelta unanime della Direzione e del Gruppo consiliare

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese esprime le proprie congratulazioni al Segretario Politico Gian Carlo Venturini per la designazione a Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, condivisa in modo unanime dalla Direzione e dal Gruppo Consigliare. Questa scelta conferma chiaramente la volontà di dare continuità e consolidare l’operato svolto dal Segretario di Stato Mariella Mularoni, che ci ha lasciato prematuramente e di cui si stanno raccogliendo risultati concreti. Una scelta che potrà anche rafforzare l’azione del Governo nel suo insieme, nell’ambito degli obiettivi previsti nel programma di inizio Legislatura. Le sfide della sanità richiedono impegno, capacità di visione e scelte concrete per rafforzare l’offerta del nostro sistema sanitario al servizio dei cittadini, tutelare le fasce più deboli e affrontare le criticità dell’attuale contesto sociale. Siamo certi che, forte dell’esperienza maturata nella sua lunga carriera politica e di governo, della concretezza operativa e del suo spirito di servizio al Paese ed alla cittadinanza, il Segretario Venturini saprà essere all’altezza del ruolo. Pertanto, in attesa della nomina, per la quale il Partito, come già anticipato durante l’Ufficio di Presidenza, richiederà l’inserimento di un Comma specifico in questa sessione consiliare di giugno, il PDCS formula i migliori auspici di buon lavoro.

C.s. PDCS







