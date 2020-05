Gian Franco Terenzi: il cordoglio di Pier Ferdinando Casini

La scomparsa del collega Gian Franco Terenzi, per tanti anni parlamentare di San Marino, ci riempie di tristezza. I parlamentari italiani che operano in seno all'Unione Interparlamentare lo hanno conosciuto bene come Presidente dell'Interparlamentare di San Marino, sempre presente nei più delicati consessi internazionali e sempre capace di portare una parola di responsabilità e di saggezza. Esprimiamo alla Repubblica amica di San Marino i nostri sentimenti di profondo cordoglio e di solidarietà.

c.s. Pier Ferdinando Casini



