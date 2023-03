Gian Nicola Berti, "A chiarimento e ferma contestazione di quanto, scorrettamente ed impropriamente, mi attribuisce UDS"

"A me preme il più duro contrasto e condanna di ogni forma di violenza sulle donne. Nella mia professione constato la mancanza di fiducia nella giustizia delle donne vittime di violenze di genere; le quali spesso non denunciano episodi di violenza od ancor peggio, rimettono querela poco tempo dopo aver avuto il coraggio di denunciare. Questi fenomeni sono spesso conseguenti ai normali tempi della giustizia ed alla comune opinione, a mio modo di vedere assolutamente errata, che le denunce finiscano in prescrizione. Le statistiche del tribunale di questi ultimi anni dimostrano che tutte le autorità sono attive e puntuali nella repressione di ogni episodio di violenza di genere. Negli ultimi anni non ci sono stati episodi di violenza di genere finiti in prescrizione. Ciò nonostante, in occasione della recente visita del Grevio a San Marino abbiamo constatato che, da parte da persone non note e la cui identità sarebbe bene conoscere, sarebbero state rilasciate dichiarazioni non veritiere sul lavoro del Tribunale e sul numero di episodi di violenza di genere che si sarebbero prescritti a San Marino. Questo non fa che alimentare la sfiducia nella giustizia da parte delle vittime di violenza, rendendo vani gli sforzi di tutti i protagonisti del contrasto alla violenza di genere. Questi i motivi per i quali abbiamo protestato la falsità di queste affermazioni, chiesto di sapere se sono state effettivamente riferite al Grevio e da chi. Nel caso, che si valutasse anche se sussistono profili di responsabilità penali chiamandone a rispondere i colpevoli. Mi sono formato questa opinione proprio seguendo l’orientamento contrario ad un’istanza d’Arengo presentata da UDS. Sarebbe interessante se UDS cessasse di fare speculazione politica sulle vicende che hanno attinenza con la violenza di genere a seconda dei possibili risvolti politici di convenienza . Mi chiedo e chiedo anche ad UDS se non trova che queste dichiarazioni al Grevio non fossero proprio finalizzate a provocare lo scoramento e la sfiducia nella giustizia in una persona, in particolare, che aveva ritenuto di presentare una querela contro un noto esponente di una forza politica vicina ad UDS? La violenza di genere non ha colore politico, si contrasta con la fiducia nella giustizia e la verità".

cs Gian Nicola Berti