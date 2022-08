Gian Nicola Berti (capogruppo Npr): "Libera giustizialista su Giovagnoli"

Gian Nicola Berti (capogruppo Npr): "Libera giustizialista su Giovagnoli".

L’aggressione politica e mediatica, perpetrata da LIBERA verso il collega Consigliere Gerardo Giovagnoli, la dice lunga sul grado di civiltà che alberga in quell’organizzazione. E’ di tutta evidenza di quanto il giustizialismo, per loro, sia la sola e unica proposta. Rivelando, nei fatti, un deserto politico e culturale da far tremare i polsi. Ma se LIBERA si accontenta di tutto questo, lasciamola cuocere nel proprio brodo condito a base di livore e di un pizzico opportunismo fine a se stesso. Ciò che mi preme, invece, segnalare è l’importanza di quanto sta accadendo all’interno di NPR. La lista si sta riorganizzando e il merito è di tutte le componenti presenti ponendo il valore della stabilità del quadro politico come elemento centrale di riferimento. La riorganizzazione dell’area socialista, avviata da PS – PSD e MD, è un dato assolutamente positivo e utile per il Paese. Bene fanno, pertanto, queste forze a confrontarsi con altri che condividono la stessa storia. Se è giusto e salutare che PS, PSD e MD lavorino per riaggregare l’area socialista è giunto, però, il momento di organizzare – all’interno di NPR - un’area moderata e liberale. Un’area ben strutturata sulle “cose da fare”, che non rifugga in voli pindarici, ma che sia strettamente collegata a un forte recupero del senso di appartenenza alle nostre istituzioni. Si tratta di due piani di lavoro niente affatto alternativi o confliggenti ma che, invece, potrebbero rivelarsi determinanti. Non a caso in Europa sono numerose le collaborazioni elettorali vincenti tra socialisti e liberali dentro un’alleanza elettorale riformista. I tempi sono finalmente maturi per aprire una nuova pagina fatta di proposte e capacità di dialogo.

c.s. Gian Nicola Berti, Capogruppo Consiliare Noi Per la Repubblica (NPR)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: