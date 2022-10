Gian Nicola Berti (Npr): "Delineare pacchetto di misure contro effetti crisi internazionale"

Gian Nicola Berti (Npr): "Delineare pacchetto di misure contro effetti crisi internazionale".

L'attuale contingenza politica, considerati gli eventi succedutisi nelle ultime settimane, presenta un quadro di scelte nette. A due anni dalla scadenza naturale della corrente legislatura, la maggioranza si incammina verso uno stretto crocevia. La triade di riforme (Pensioni, Lavoro e Fisco) ne rappresenta plasticamente l'orizzonte. La lista NPR, stante questo delicato passaggio, vuole essere un punto di sostegno per l'operato del Governo, svolgendo un ruolo di facilitatore del confronto in maggioranza parimenti con le forze sociali e datoriali. Le riforme, da sole, non sedano la crescente inquietudine di famiglie e imprese rispetto ai rischi di una riduzione della proprie capacità di spesa e produttiva. Occorrerà trovare, sin da subito, le condizioni per delineare - con la maggioranza - un pacchetto di misure mirate a contrastare gli effetti derivanti dalla crisi internazionale. Alcune considerazioni, infine, sul dibattito scaturito attorno al futuro della lista di cui mi onoro esserne il Capogruppo. Al netto degli attacchi e delle strumentazioni registrate - su cui non intendo dare troppo peso - desidero ribadire:

1) L’impegno di Noi Sammarinesi ed il mio personale è quello di rafforzare il ruolo e l'azione di NPR.

2) Le aperture di disponibilità da parte del Movimento Ideali Socialisti devono essere valutate con il massimo rispetto, nella consapevolezza delle scelte responsabili fatte con spirito di servizio, da parte di questa forza di minoranza, su un tema delicato e prezioso al tempo stesso per la nostra Repubblica, quale quello della Giustizia;

3) L' aggregazione delle forze di ispirazione socialista rappresenta un passaggio utile e auspicabile non solo per il rafforzamento della lista ma anche per ridare un ordine ad una area politica e culturale radicata nel Paese;

4) Nella stessa direzione va considerato l'avvio di una fase costituente per la creazione di una componente liberale e moderata. In tal senso nei prossimi giorni convocherò gli amici e i candidati vicini alla componente di Noi Sammarinesi per confrontarci su questo importante passaggio politico.

5) La creazione di una alleanza riformista, partendo dal perimetro di NPR, potrebbe certamente rappresentare un punto di novità su cui cercare di incontrare il consenso dell'opinione pubblica.

c.s. Gian Nicola Berti ( capogruppo NPR)

