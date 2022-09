Giancarlo Frisoni: San Marino la mia terra

Giancarlo Frisoni: San Marino la mia terra.

Dicono che la bellezza salverà il mondo! In parte ci credo, ma succederà quando un po’ tutti impareremo a cercarla, a trovarla, vederla, rispettarla, amarla. In questo tempo dove si è tutti di corsa, non si riesce a focalizzare o ad accorgersi di quanto paradiso ancora ci circondi. Oppure chi, non animato dalle stesse passioni, non ha voglia di aspettare quella luce particolare, un’alba o un tramonto, di alzarsi di notte per immortalare la Via Lattea, o di salire alle Torri di sera con temperature sotto zero per fotografare la neve. Questo lavoro vuole essere un piccolo aiuto in tal senso, e un monito soprattutto, a rispettare e conservare cotanta bellezza, partendo dai cittadini fino alle amministrazioni, ricordandoci che siamo ospiti su questa terra , e che dobbiamo cercare di lasciarla nel migliore dei modi alle generazioni future. Il lavoro mira a incrementare negli abitanti, e soprattutto nei turisti, visioni e conoscenza di luoghi, sentieri, panorami e scorci che odorano di storia e di vita. Ho cercato così di immortalare un’iconografia diversa dalle solite, prediligendo agli eventi tradizionali e istituzionali, la bellezza pura del territorio, nelle cromie di momenti particolari e suggestivi dettati solo dal ciclo delle stagioni. Un libro patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, che ne farà dono alle delegazioni in visita nell’antica terra della libertà.

Cs Giancarlo Frisoni

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: