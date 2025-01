Gianni Indino: “Ci uniamo tutti al dolore della famiglia Lanzetti per la perdita di Walter"

Gianni Indino: “Ci uniamo tutti al dolore della famiglia Lanzetti per la perdita di Walter".

Il presidente Confcommercio della provincia di Rimini: “Nostro socio storico, ma soprattutto uomo che ha dato tanto allo sviluppo imprenditoriale e turistico del territorio. Pioniere dell’intrattenimento e delle discoteche, ha caratterizzato Rimini con la sua visione di turismo giovane e aggregante”

“Tutta la Confcommercio della provincia di Rimini - dichiara il presidente Gianni Indino - si unisce al dolore della famiglia Lanzetti per la perdita di Walter, socio storico della nostra Confcommercio territoriale, ma soprattutto uomo che ha dato davvero tanto allo sviluppo imprenditoriale e turistico della nostra Riviera. Walter ha caratterizzato la Rimini degli anni Settanta e Ottanta con dinamismo e una visione del turismo della nostra Riviera giovane e aggregante. Blow Up, Yé Yé poi Samantha e Meeting, Italian Pub divenuto il Bounty, pub del quale il figlio Giuliano ha preso il timone, sono state le sue creature, autentiche testimonianze della grande lungimiranza dell’imprenditore dell’intrattenimento Walter Lanzetti. Pioniere delle discoteche riminesi, con lui al Blow Up sono nati veri e propri miti: personaggi come Zanza e lo stimato dj Ivano Carlini hanno superato mode e generazioni. Walter lascia un vuoto anche in tutti noi, amici di Confcommercio, che lo abbiamo conosciuto e stimato”.

