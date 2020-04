Gianni Indino: “La possibilità di vendita di cibo per asporto per i pubblici esercizi avvenuta in altre Regione è un segnale molto positivo. Anche l’Emilia Romagna è in procinto di riconoscere questa opportunità alle aziende"

Non è certo la soluzione definitiva – spiega Gianni Indino, presidente di Confcommercio della provincia di Rimini - ma un modo per consentire alle aziende di avere un po’ di liquidità, necessaria a fare fronte alle spese correnti che continuano ad andare avanti mentre gli incassi si sono fermati da più di un mese. Una situazione che si rende ogni giorno più insostenibile e per cui qualsiasi piccolo passo verso la riapertura diventa un segnale positivo e un’iniezione di fiducia per il futuro. Sussistono le modalità, le procedure, i dispositivi e gli spazi per la preparazione e la vendita per asporto in maniera sicura sia per i lavoratori, sia per i clienti. Sappiamo che la Regione Emilia Romagna è in procinto di riconoscere questa opportunità alle aziende e dunque insistiamo affinché ciò accada anche nella provincia di Rimini, che in questo periodo di emergenza si è già confrontata a lungo con restrizioni ben maggiori rispetto ad altri territori, con sacrifici enormi da parte di tutti. Se vogliamo arrivare alla riapertura dei pubblici esercizi, fiore all’occhiello della nostra tradizione enogastronomica e della nostra proverbiale ospitalità, sarebbe opportuno consentire questo passo in avanti che, seppur piccolo, può permettere loro di riprendere a camminare con le proprie forze e per molte significherebbe allontanare il rischio di una chiusura definitiva”.