Gianni Indino, Pedini Amati: "Ho avuto il piacere di collaborare con lui e l’onore di poterlo considerare un amico".

Mi unisco a tutti coloro che in queste ore piangono la scomparsa di Gianni Indino e ne celebrano lo spessore umano e l’impegno profuso negli anni per l’economia della città di Rimini e dei nostri territori. Gianni Indino ha messo a disposizione le sue esperienze e la sua competenza per salvaguardare e sviluppare l’imprenditoria locale in numerosi settori strategici, fra gli altri quelli del turismo, della comunicazione e del divertimento. Ho avuto il piacere di collaborare con lui e l’onore di poterlo considerare un amico. Ad Anna, Valentina e Federico e alla loro famiglia vanno il mio personale abbraccio e il cordoglio della Segreteria di Stato per il Turismo.

Comunicato stampa

Il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati

