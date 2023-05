Gianni Indino riconfermato alla presidenza di Confcommercio della provincia di Rimini

“Sono onorato e gratificato dalla volontà dei miei colleghi, rappresentanti dell’assemblea di Confcommercio della provincia di Rimini, di riconfermarmi alla guida dell’associazione per i prossimi 5 anni. Ma in queste giornate così difficili per la nostra Regione – dire il presidente Gianni Indino - il primo pensiero è la sentita solidarietà e la vicinanza da parte di tutta la Confcommercio provinciale alle famiglie delle vittime e a tutta la gente di Romagna, che sta vivendo un dramma epocale. Insieme a tutto il sistema confederale, siamo pronti a fornire un sostegno immediato e concreto alle popolazioni e alle attività economiche colpite. Confcommercio della provincia di Rimini in questi anni è riuscita ad attivare un percorso di crescita costante, sia per quanto riguarda il numero delle imprese associate, sia per la capacità di rappresentanza e di dialogo con le istituzioni a tutti i livelli. Non è stato un percorso facile, anche a causa delle complicate e imprevedibili sfide che ci si sono stagliate davanti, dalla pandemia alla guerra, agli enormi rincari dei prodotti energetici che hanno messo in ginocchio le imprese che rappresentiamo. Sono stati anni di grande attenzione, di impegno e di lavoro per stare al fianco delle aziende e dare un contributo fattivo alla risoluzione delle criticità. Lo abbiamo fatto e continueremo a farlo anche grazie ad una squadra di funzionari giovane e dinamica, che abbiamo formato abbassando l’età media sotto i 40 anni. Insieme lavoreremo al fianco di imprenditori, grandi professionisti che formano un team di rappresentanti capaci e autorevoli che mi sosterrà in questo percorso. Sviluppo e crescita saranno anche i nostri prossimi obiettivi. In un panorama che muta in maniera repentina ci faremo trovare pronti ai cambiamenti e alle innovazioni. A cominciare dalla sfida della riqualificazione urbana che vede come grande protagonista il settore del commercio, ma anche le evoluzioni in corso che coinvolgono tutto il comparto turistico, senza dimenticare uno sguardo attento alle infrastrutture di collegamento che grande importanza avranno nello sviluppo del territorio, dall’aeroporto ai caselli autostradali, all’alta velocità ferroviaria, alle nuove tratte del Metromare, per citarne alcune”.

